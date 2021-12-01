В районе Лесобаза в Тюмени, где жила жестоко убитая Настя Муравьева, установят более 50 камер видеонаблюдения

В районе Лесобаза в Тюмени, где жила жестоко убитая Настя Муравьева, установят более 50 видеокамер. Фото - admtyumen.ru.

В районе Лесобаза в Тюмени, где жила жестоко убитая Настя Муравьева, установят 54 видеокамеры (всего по города – еще 400). Об этом доложила замгубернатора региона Мария Рудзевич.

По ее словам, операторы системы 112 с начала года приняли и обработали более 75 тысяч вызовов, по которым выезжала полиция. К системе фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на сегодняшний день подключено 169 стационарных и 22 передвижных комплекса автоматизированной фиксации.

– Благодаря использованию камер видеонаблюдения по итогам девяти месяцев 2021 года раскрыто 131 преступление и пресечено 268 административных правонарушений, – сообщил заместитель начальника полиции УМВД РФ по Тюменской области Евгений Козлов.