На тюменской «трассе смерти» произошло смертельное ДТП с участием машины дорожной службы. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 269-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск сегодня, 1 декабря, рано утром произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель КамАЗа дорожной службы не учел дорожные условия.

– Машину боком выбросило на встречку, где она столкнулась с грузовиком KIA Bongo. 42-летний пассажир последнего большегруза скончался на месте дорожного инцидента, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Водителя и другого пассажира доставили в больницу. Все они являются жителями Белоруссии. В настоящее время сотрудники ведомства выясняют обстоятельства аварии.