В Тобольске дрифтуна на мусоровозе уволили с работы. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тобольске нашли водителя мусоровоза, который решил устроить дрифт прямо на парковке. Ранее видео появилось в социальных сетях.

Оказалось, что сразу же после того, как ролик стал достоянием общественности, 35-летнего водителя уволили из организации по вывозу твердых отходов. Начальник местного отдела ГИБДД Сергей Кравцов провел с любителем острых ощущений профилактическую беседу, призвав его соблюдать ПДД.

Фото - пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

– Бывший водитель мусоровоза причину своего поступка объяснил спонтанным ребячеством: решил прокатиться по первому гололёду. После произошедшего он пожалел, что так сделал: не ожидал, что его поступок будет иметь какие-то последствия, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Сергей Кравцов, подчеркнул, что, как взрослый человек, имеющий детей, водитель должен подавать только положительный пример поведения на дороге другим участникам движения, тем более подрастающему поколению.