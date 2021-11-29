В Тюмени волонтеры помогают водителям оплачивать парковки, которые стали платными с 29 ноября 2021 года. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени волонтеры помогают водителям оплачивать парковки, которые стали платными с 29 ноября 2021 года. С 13 декабря всех нарушителей будут штрафовать на 2 500 рублей, а до этого они получат лишь предупреждение и предписание оплатить услугу.

– Специалисты находятся на парковках с 8.00 до 10.00 и с 17.00 до 19.00, когда большинство горожан подъезжают и отъезжают с паркингов. К сожалению, несмотря на большую проведенную информационную работу, некоторые водители не знают о платном режиме, – отметил заместитель директора МКУ «Тюменьгортранс» Дмитрий Новоселов.

Водителей просят обращать внимание на знаки. О том, что на паркинге действует платный режим, предупреждает дорожный знак 6.4 «Парковка», дополненный табличкой 8.8 («платные услуги»). Также на въездах установлены знаки, информирующие водителя, что он въезжает в зону платного парковочного пространства.