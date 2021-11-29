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Общество29 ноября 2021 2:57

На Товарном шоссе в Тюмени отключат сразу три светофора

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Сергей Швецов
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На Товарном шоссе в Тюмени отключат сразу три светофора.

На Товарном шоссе в Тюмени отключат сразу три светофора.

Фото: c cайта 2ГИС

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 29 сентября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 17.00 отключение произойдет на пересечении улиц ул. Первомайской и Товарного шоссе; на Товарном шоссе в районе школы №50; на пересечении Товарного шоссе и ул. Железнодорожной.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.