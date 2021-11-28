Тюменским цветоводам рекомендуют устроить растениям искусственную зиму Фото: Татьяна Коркина

Искусственную зиму комнатным растениям рекомендуют устроить тюменские цветоводы, чтобы весной они активно росли и цвели. Сначала их советуют обработать от грибка и вредителей, потом сократить частоту полива и удобрения, а потом перенести растение в коридор или другое неотапливаемое помещение.

Для активного роста цветов или зимнего цветения придется раскошелиться на фитолампы, увлажнитель воздуха и пульверизатор для опрыскивания. В отопительный сезон воздух в квартире может быть очень сухим.

Что касается полива, то нужно следить за количеством воды. Если переборщить, корни сгниют, а если, наоборот, забыть про полив, то растение засохнет. По словам цветовода Евгении, порой можно не устраивать «танцы с бубнами» вокруг растений. Нужно просто поменять уход, поливать чаще, но поменьше, убрать желтые листья и использовать подкормки.

– Замечаю, что и с таким уходом цветы в холодное время года чувствуют себя нормально, – цитирует Евгению издание «Тюменская область сегодня».