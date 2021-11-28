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Происшествия28 ноября 2021 8:17

В Тюменской области инспекторы ГИБДД будут ловить нарушителей с помощью скоростемеров

Госавтоинспекция усилит контроль за соблюдением скоростного режима
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области инспекторы ГИБДД будут ловить нарушителей с помощью скоростемеров

В Тюменской области инспекторы ГИБДД будут ловить нарушителей с помощью скоростемеров

Фото: Татьяна Коркина

Из-за увеличения числа ДТП в городах, райцентрах и других населенных пунктах Тюменской области ГИБДД усилит контроль за соблюдением скоростного режима. По информации пресс-службы региональной Госавтоинспекции, автоинспекторы будут нести службы с ручными скоростемерами на улицах, где уже случались ДТП.

Отмечается, что такие меры принимались в Тюмени перед началом учебного года для мотивации автомобилистов к снижению скорости. Контроль отныне станет постоянным в некоторых населенных пунктах региона.

В 2021 году около 80% ДТП с пострадавшими происходит в населенных пунктах, причем на них приходится свыше 45% от всех людей, погибших в авариях. Основные причины аварий – нарушение очередности проезда, превышение скорости, нарушения на зебрах.