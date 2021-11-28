В Ишиме рукодельники превратят старые футболки в шедевры изобразительного искусства

На творческом мастер-классе «Авторская футболка», который пройдет 29 ноября в 18 часов в мультицентре «Моя территория» в Ишиме, местные жители распишут вещь для своего гардероба и узнают, как ухаживать за авторской вещью. Интересное мероприятие проведет победительница проекта «Творческий город» Елизавета Чикишева, которая подробно расскажет о преобразовании одежды и нужных для этого материалах.

Чтобы принять участие в бесплатном мастер-классе, участникам нужно принести новую или старую футболку, которую они хотят преобразить. С организаторов – специальные кисти и краски. По словам Елизаветы, рисунки и нашивки на футболках помогут ишимцам выделиться из толпы. Тематику изображения выбирает каждый сам себе.

- Участники события смогут не только создать свой неповторимый рисунок, но и в дальнейшем повторить эту практику у себя дома, - рассказала Елизавета Чикишева.

Грант на реализацию проекта «Кастом футболки» Лиза получила во время второй волны конкурса молодежных инициатив «Творческий город». Для входа на мероприятие нужен QR-код или ПЦР-тест, а также паспорт, сообщает "Мегатюмень".