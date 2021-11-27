В Тюмени стартовал всероссийский проект «Тайный Санта». Участники акции могут подарить новогоднее настроение себе и другим.

Чтобы принять участие, нужно до 11 декабря заполнить форму регистрации на сайте проекта. После этого среди участников проведут жеребьевку. Всем игрокам на электронную почту придет сообщение с адресом того человека, кому он отправит посылку.

Есть ограничение в виде суммы, которую можно потратить на подарок — 1 000 рублей. По итогам проекта каждый участник получит подарок от своего тайного Санты, передает Moi-portal.ru.

СПРАВКА «КП»

«Тайный Санта» – предновогодний анонимный обмен подарками. Участвовать может любой желающий, независимо от места жительства — игра проводится по всей России. Каждый участник становится Сантой для одного из остальных игроков и втайне готовит для него подарок, который отправляет по почте.