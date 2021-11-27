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Общество27 ноября 2021 14:15

Тюменская область приглянулась туристам

Их стало больше
Сергей Швецов
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Тюменская область приглянулась туристам.

Тюменская область приглянулась туристам.

Фото: Ольга Крыльцова

Тюменская область понравилась туристам. Их стало больше.

– Пандемия вносит свои коррективы, и достичь показателей 2019, когда область посетили 3,3 миллиона человек, вряд ли удастся. Но по большому счёту это общая проблема туриндустрии по всему миру. Главное, что у нас есть четкое понимание того, за счет чего можем привлекать самых разных людей со всех концов страны, – заявила директор областного департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.

По ее словам, городские власти включены в процесс и делают всё от них зависящее, чтобы сделать доступными точки притяжения. Например, в Тюмени для туристических автобусов сделана остановка рядом с ЦУМом, а улица Дзержинского вскоре превратится в пешеходную.