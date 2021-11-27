Школьники Червишевской школы создадут экскурсию. Об этом сообщила учитель истории Юлия Бормотина.

По ее словам, сейчас в Тюменской области реализуется пилотный проект по внедрению внеучебной деятельности в школах, который направлен на включение детей в позитивное преобразование социального мира и их самореализацию в обществе.

Недавно дети посетили село Мичурино, где находится дом купца-предпринимателя Алексея Федоровича Памфилова. Учащиеся были довольны, у них загорелись глаза от такого путешествия во времени.

– Сейчас ребята должны разделиться на микрогруппы, написать свою экскурсию и презентовать ее старшеклассникам, рассказать про местную достопримечательность. В дальнейшем планируется, что дети могут рассказывать сами об этом месте другим людям, – рассказала «Тюменской линии» Бормотина.