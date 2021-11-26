Новогодние конструкции в Тюмень доставят из Санкт-Петербурга. Фото: Тюмень - наш дом

Новогодние конструкции в Тюмень доставят из Санкт-Петербурга. Световой фонтан и «новогодние свечи» установят на площади 400-летия города.

– Эту новогоднюю красоту установят ближе к улице Максима Горького, неподалеку разместят карету и резиденцию Деда Мороза. Когда засверкает 28-метровая новогодняя ель, а ее монтаж уже начат, будет еще красивее, – отметил руководитель управы Центрального административного округа Александр Чистяков.

По его словам, украшение города завершится к середине декабря. У «Конторы пароходства» появятся светящиеся олени. Здесь же установят новогоднюю ель, большой экран и каток с шатром. Достопримечательностью Центральной площади станут светящиеся шары. На ели, растущие на Городской площади, накинут яркую подсветку.