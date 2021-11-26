IV – V Конгресс наставников России охватил 83 крупнейших предприятия страны.

Очередной конгресс наставников по теме «Новое наставничество. Регионы» состоялся в Екатеринбурге 19 – 20 ноября 2021 г. В нем приняли участие 6 федеральных округов, 48 городов, 83 предприятия.

Традиционно организационную поддержку конгресса осуществляют НП «Тюменский деловой клуб» и Центр наставничества республики Башкортостан, а одним из официальных партнеров выступает компания АО «Северсталь».

Наиболее большой блок в работе конгресса был отведен обсуждению уникальных и совершенно различных практик наставничества или работы институтов наставничества на предприятиях совершенно различных сфер деятельности. Численность сотрудников на этих предприятиях начинается от полутора тысяч и доходит в некоторых случаях до 30 тысяч человек.

Мы собрали и постарались кратко описать наиболее яркие практики наставничества.

Анна Полякова (группы компаний ПАО «НЛМК», ПАО «ЧТПЗ» – одна из ведущих групп металлургического комплекса России):

– Наставник – это человек, обладающий всей полнотой знаний, желающий их передать с ответственностью и любовью.

ЧТПЗ:

3 роли наставника:

- наставник;

- мастер-инструктор;

- инструктор.

В НЛМК:

- Большинство за программы наставничества;

- 60% имеют опыт наставничества;

- в НЛМК 10 ролей наставников;

- планируется автоматизировать цикл отбора кандидатов.

Коновалюк Елена (ПАО «УралЭлектротяжмаш»):

– Наставничество – это инструмент с определенной сферой применения, с конкретной задачей.

Наставничество возможно, только если есть кого наставлять.

Ушли от стандартного общепринятого взаимодействия с техникумом, работают со второго курса со студентами, сразу принимая на практику и «выращивая» для себя к окончанию обучения.

Каждую неделю происходит работа студентов с наставником и практика.

Человеку нужен человек! Вот это наша цель.

Александра Скалиух, ПАО «Ростсельмаш» (крупнейшее предприятие России по производству спецтехники):

– Качества хорошего наставника:

- лояльность;

- результативность;

- мотивация на передачу знаний.

Маркеры успешности наставнической деятельности:

- повышение качества квалификации и подготовки персонала;

- повышение производительности труда новых сотрудников;

- сокращение времени адаптации без потери качества (экономия времени руководителей);

- сокращение времени на передачу официальных и неофициальных данных;

- снижение текучести кадров, уменьшение количества сотрудников, уволившихся после испытательного срока.

В компании есть книга о наставниках.

Время на адаптацию будет постоянно сокращаться, бизнесу нужны люди быстро.

Кроме обсуждения практик наставничества, участники еще имели возможность посетить мастер-классы двух ярких спикеров – Эдуарда Кондратьева, бизнес-консультанта, доктора экономических наук, президента отделения «Бережливое производство и управление» Российской академии проблем качества на тему «Традиционные и нетрадиционные формы наставничества». А также уже пятый год подряд слушатели с удовольствием участвуют в мастер-классах по методике TWI – обучение в промышленности, в пользование которой активно вовлекает Сергей Смирнов, директор Центра обучения в промышленности TWI.