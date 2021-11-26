IV – V Конгресс наставников России охватил 83 крупнейших предприятия страны.
Очередной конгресс наставников по теме «Новое наставничество. Регионы» состоялся в Екатеринбурге 19 – 20 ноября 2021 г. В нем приняли участие 6 федеральных округов, 48 городов, 83 предприятия.
Традиционно организационную поддержку конгресса осуществляют НП «Тюменский деловой клуб» и Центр наставничества республики Башкортостан, а одним из официальных партнеров выступает компания АО «Северсталь».
Наиболее большой блок в работе конгресса был отведен обсуждению уникальных и совершенно различных практик наставничества или работы институтов наставничества на предприятиях совершенно различных сфер деятельности. Численность сотрудников на этих предприятиях начинается от полутора тысяч и доходит в некоторых случаях до 30 тысяч человек.
Мы собрали и постарались кратко описать наиболее яркие практики наставничества.
Анна Полякова (группы компаний ПАО «НЛМК», ПАО «ЧТПЗ» – одна из ведущих групп металлургического комплекса России):
– Наставник – это человек, обладающий всей полнотой знаний, желающий их передать с ответственностью и любовью.
ЧТПЗ:
3 роли наставника:
- наставник;
- мастер-инструктор;
- инструктор.
В НЛМК:
- Большинство за программы наставничества;
- 60% имеют опыт наставничества;
- в НЛМК 10 ролей наставников;
- планируется автоматизировать цикл отбора кандидатов.
Коновалюк Елена (ПАО «УралЭлектротяжмаш»):
– Наставничество – это инструмент с определенной сферой применения, с конкретной задачей.
Наставничество возможно, только если есть кого наставлять.
Ушли от стандартного общепринятого взаимодействия с техникумом, работают со второго курса со студентами, сразу принимая на практику и «выращивая» для себя к окончанию обучения.
Каждую неделю происходит работа студентов с наставником и практика.
Человеку нужен человек! Вот это наша цель.
Александра Скалиух, ПАО «Ростсельмаш» (крупнейшее предприятие России по производству спецтехники):
– Качества хорошего наставника:
- лояльность;
- результативность;
- мотивация на передачу знаний.
Маркеры успешности наставнической деятельности:
- повышение качества квалификации и подготовки персонала;
- повышение производительности труда новых сотрудников;
- сокращение времени адаптации без потери качества (экономия времени руководителей);
- сокращение времени на передачу официальных и неофициальных данных;
- снижение текучести кадров, уменьшение количества сотрудников, уволившихся после испытательного срока.
В компании есть книга о наставниках.
Время на адаптацию будет постоянно сокращаться, бизнесу нужны люди быстро.
Кроме обсуждения практик наставничества, участники еще имели возможность посетить мастер-классы двух ярких спикеров – Эдуарда Кондратьева, бизнес-консультанта, доктора экономических наук, президента отделения «Бережливое производство и управление» Российской академии проблем качества на тему «Традиционные и нетрадиционные формы наставничества». А также уже пятый год подряд слушатели с удовольствием участвуют в мастер-классах по методике TWI – обучение в промышленности, в пользование которой активно вовлекает Сергей Смирнов, директор Центра обучения в промышленности TWI.