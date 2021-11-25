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Общество25 ноября 2021 11:54

В Тюмени пожарных отправили в цирк: горожане перепугались

В здании ТГЦ проходили учения
Сергей Швецов
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В Тюмени пожарных отправили в цирк.

В Тюмени пожарных отправили в цирк.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В здании Тюменского государственного цирка прошли пожарно-тактические учения. По задумке, возгорание началось в электрощитовой: якобы мог загореться манеж.

Еще до прибытия подразделений администрация заведения оповестила персонал о «пожаре» и эвакуировала всех. Прибывшие спасатели отправились искать людей в задымленном помещении.

– Особым пунктом тренировки стала эвакуация животных, которые находились в специальных боксах. Учитывая морозную погоду, эти действия прошли оперативно и без последствий для цирковых питомцев, – отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

По мнению руководителей учений, с поставленной задачей сотрудники справились. После мероприятия провели детальный разбор действий пожарных и работников цирка, других задействованных служб.

Отметим, что появление пожарных у здания цирк перепугало местных жителей. Они залили фотографии в социальные сети, где видна толпа спасателей. Горожане подумали, что в ТГЦ реальный пожар.