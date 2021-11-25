Предприниматели Тюменской области получают льготные кредиты новой волны. Фото - Сбер.

Западно-Сибирское отделение Сбербанка подписало 123 кредитных договора в рамках льготной программы ФОТ 3.0 и выдало 83 первых транша. Кредитные средства предоставляются предприятиям малого и среднего бизнеса, а также социально-ориентированным некоммерческим организациям по ставке 3% с освобождением от уплаты кредита и процентов по нему в течение первых 6 месяцев.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

«Во времена предыдущих волн пандемии мы отмечали высокую востребованность бизнесом льготных инструментов финансирования. Новая программа поддержки также пользуется спросом. В настоящее время в Западно-Сибирском отделении Сбербанка уже по 150 заявкам приняты положительные решения. Ещё 20 заявок находятся в работе. Перезапуск программы льготного кредитования ФОТ 3.0 поможет предпринимателям легче перенести введенные на территориях ограничения и, главное, сохранить персонал, что является ключевой задачей мер господдержки».

Согласно условиям программы, получить поддержку могут кинотеатры, музеи, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий - юридические лица и ИП. Ключевое условие программы – сохранение численности сотрудников на уровне не ниже 90%. Этот показатель будет контролироваться на основании данных Федеральной налоговой службы.

Кредиты по льготной ставке будут выдаваться заемщикам, которые участвовали в программе ФОТ 2.0, и субъектам, включенным в реестр МСП после первого июля 2020 года и ведущим деятельность в пострадавших отраслях. Предполагается, что кредиты размером до 300 миллионов рублей с государственными гарантиями будут выдаваться сроком до 18 месяцев. При этом в течение первых шести месяцев предприниматель будет освобожден от уплаты кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев сможет возвращать кредит и проценты равными долями.

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