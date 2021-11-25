В Тюмени шестой день разыскивают 13-летнего подростка. Фото - "ДПСО "ТюменьРегионСпас" Тюменской области" в ВК.

В Тюмени шестой день разыскивают 13-летнего подростка. Павел Рюпин ушел из дома, который находится в Восточном микрорайоне, еще 19 ноября. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

По информации волонтеров добровольческого поисково-спасательного отряда «ТюменьРегионСпас», рост мальчика составляет 150 сантиметров, имеет среднее телосложение, волосы рыжие, глаза зеленые.

Был одет в куртку цвета хаки с капюшоном, красную олимпийку, черные штаны и черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о нахождении Рюпина Павла, просят позвонить инфоргу поиска Виктории (8-982-922-78-84) либо по номеру горячей линии 8-800-600-59-52.