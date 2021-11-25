Коронавирус в Тюмени, последние новости на 25 ноября 2021 года: умер еще 31 человек

Число умерших коронавирусом в Тюменской области на 25 ноября увеличилось на 31 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области на 25 ноября увеличилось на 31 человека. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 2 769 человек.

По информации Оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения COVID-19, за минувшие сутки зарегистрировано 324 случая заболевания (всего с начала пандемии — 79 289); 226 человек выздоровели (за весь период — 61 725); 45 детей заболели (из общего числа заболевших); 35 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших); 37 340 человек остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 868 981 человек, полный курс прошли 730 099.

За последние сутки в России выявлено 33 796 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 238 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 38 450 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 468 189 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 269 057 летальных исходов, выздоровели 8 164 826 человек.