Следователи проверяют информацию о том, что в Тобольске водитель в мороз высадил ребенка. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области организовали доследственную проверку по сообщению СМИ о том, что в Тобольске школьницу высадили из автобуса. По результатам проверки сотрудники ведомства примут процессуальное решение.

– Исходя из информации, водитель автобуса № 10 высадил на мороз девятилетнюю девочку за четыре остановки до ее дома из-за не сработавшего проездного билета. В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, а также установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему, – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в региональном следственном комитете.

Однако стоит отметить, что в соцсетях оставила сообщение мамы девочки. По ее словам, ребёнок соврал: никто ее не высаживал.

«Оказалось, она забыла сменную обувь и придумала эту историю, так как понимала, что в школу опоздает и мы, родители, будем этим крайне недовольны. Призналась после того, как мы ей сообщили, что к нам едет полиция брать у неё показания. Она спросила: «А что будет с дяденькой за то, что он меня высадил? И что будет с ребёнком, если он соврал?». После этой фразы я сначала удивилась. Соврал? Но после беседы она рассказала нам правду. Я сгораю со стыда. Никогда не могла подумать, но факт есть», – рассказала женщина.

Она попросила прощения у ТПАТП, отметив, что уже поговорила с дочкой и считает, что подобная ситуация не повторится: «Надеюсь, каждый, кто прочитает пост, поймёт меня как родителя – я просто верю своему ребёнку, я переживаю за него. Спасибо органам, что не оставили эту историю и провели расследование».

Напомним, что в России на законодательном уровне запретили высаживать детей из общественного транспорта. Даже если у них нет денег на билет.