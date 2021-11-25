В Тюмени пьяный водитель заявил, что у него нет легких, чтобы дуть в алкотестер. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени автоинспекторы усилили дежурство на ночных улицах города. На этот раз в их руки попались девять нетрезвых водителей.

Один из них – 61-летний горожанин – ехал пьяным за рулем «Газели NEXT» по улице Интернациональной. Задержанный огорошил сотрудников ГИБДД заявлением, что у него нет легких, чтобы дуть в алкотестер. Однако после всё же нашел силы: показания алкотестера составили 0,99 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

– По словам мужчины, он выпил полтора литра прямо перед поездкой на автомобиле. Ранее практически не нарушал правила дорожного движения, – отметили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.