В Тюменской области на четверть сократилось количество убийств. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области по итогам 10 месяцев 2021 года на 2,7% снизилась преступность. В самой областной столице – на, 0,9%.

– В целом на 1,3% сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений, на 25,3% – убийств, на 18,2% – разбоев, на 7,7% – причинений тяжкого вреда здоровью, на 2,7% – краж чужого имущества, – сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Также стало известно, что на 18,9% снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на 68,9% – в состоянии наркотического опьянения. На 11,7% сократилась преступность в общественных местах, на 7,5% меньше преступлений совершено на бытовой почве.

Зарегистрировано 4207 хищений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. За 10 месяцев прошлого года их было 4642.