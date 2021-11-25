Тюменка побила кастрюлей настойчивого ухажера. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть межмуниципального отдела полиции Ялуторовска поступило сообщение от местного жителя о том, что ему причинили телесные повреждения. Стражи порядка, прибывшие по указанному адресу, задержали подозреваемую.

Полицейские установили, что к мужчине в гости пришла 48-летняя приятельница. Вечер проходил за распитием спиртного. Когда женщина засобиралась домой, хозяин квартиры стал настойчиво уговаривать ее остаться.

– В ответ на настойчивость мужчины гостья схватила с плиты пустую чугунную кастрюлю и ударила его по голове. 46-летнему ялуторовчанину понадобилась помощь медицинских работников, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении ранее не судимой местной жительницы старшим дознавателем отдела дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Наказание, согласно данной статье, подразумевает лишение свободы на срок до двух лет. Женщина отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении.