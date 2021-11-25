Тюменцы могут увидеть бесплатный спектакль в дополненной реальности. Фото - МТС.

Посмотреть digital-спектакль можно в приложении МТС Live. В edutainment-формате зритель узнает о знаковых для уличного искусства авторах и их культовых работах, взаимодействовать с которыми можно будет с помощью AR под хип-хоп биты.

Посмотреть спектакль в дополненной реальности можно бесплатно в любом городе России по этой ссылке, рекомендуется выбрать открытое пространство - например, сквер или парк, или закрытое помещение, в котором много места для передвижения.

Команда проекта - МТС вместе с Immerse Lab и Human Creative Production - оцифровала и воссоздала в дополненной реальности работы пяти художников стрит-арта: интерактивные объекты будут появляться на экране смартфона по мере развития сюжета.

Зрителям предложат пробраться через «Кружева» польской художницы Nespoon, подобрать ключи в «Стихограмме» от Zuk Club, отразить нашествие антагониста вместе с «Самолазкои » Кирилла Кто, напитаться мудростью «Черепахи» Жени 0331с и воспользоваться «Бульдозером» Миши Моста.

За музыку и саунд-дизайн отвечает электронный музыкант NVG. Специально для спектакля NVG и известный московский рэпер Лигалайз создали трэп-ремикс хита «Моя Москва». В озвучке спектакля приняли участие: известная театральная актриса Александра Черкасова-Служитель и представители хип-хоп сцены - Анастасия Александрина aka Miss Baas, Лев Киселев aka Repac и другие.

- Объекты, с которыми предстоит играться зрителю, выбраны не случайно. С одной стороны, мы преследуем цель расширения художественной географии города - все работы находятся на солидной друг от друга дистанции. Теперь, благодаря спектаклю, их можно посмотреть из любой точки города, страны и даже мира. С другой стороны, мы показываем, насколько разнообразным может быть уличное искусство: это и городская метафизика, и концептуализм, и протестныи диалог, и работа с ландшафтом, и превращение города в Дом, - объясняет куратор, соавтор идеи и креативный продюсер спектакля Михаил Огер.

Особое внимание в спектакле уделяется драматургии и синтезу классической поэзии с современным городским контекстом. Драматургом спектакля выступил Михаил Дегтярев, а за поэтические метафоры и мета-смыслы отвечают Андрей Родионов и Екатерина Троепольская.

Скачать приложение МТС Live можно в App Store и Google Play.

В будущем команда проекта планирует создать цикл работ о стрит-арте в разных городах России, каждая из которых позволит окунуться в уличную культуру конкретного города, находясь в любой точке страны.