Бывший замначальника тюменского СИЗО-1, обвиняемый во взятке, просил отпустить его домой. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени бывший заместитель начальника СИЗО-1 Дмитрий Логинов, которого обвиняют во взятке, просил отпустить его под домашний арест. Мужчину взяли под стражу еще в марте 2021 года, но отпускать не стали.

– Изучив все обстоятельства, суд не нашел для этого оснований. Следствие считает, что, находясь на свободе, он может угрожать свидетелям и даже действующим сотрудникам. В следственные органы уже поступило заявление от одного из сотрудников, на кого Логинов оказывал давление, чтобы тот изменил показания, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

По мнению следствия, высокопоставленный офицер разрешил получить одному из осужденных две предновогодние посылки без досмотра. Взятку в 60 тыс. рублей перевел посредник на карточку его супруги. Логинов успел выйти на пенсию, но это не спасло его от взятия под стражу.