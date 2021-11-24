Тоболячка подбила нового ухажера избить экс-возлюбленного и отобрать у него телефон. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тобольска поступила информация от медка, что к ним доставили 30-летнего мужчину с множественными телесными повреждениями. Травмы пострадавшему нанесли его знакомые: бывшая возлюбленная и её новый сожитель. Они же отобрали у него телефон за шесть тысяч рублей.

Полицейские задержали 19-летнюю девушку и её ранее судимого 24-летнего сообщника. Она предложила своему новому возлюбленного похитить у её бывшего сожителя телефон. Под благовидным предлогом пара пригласила потерпевшего сесть к ним автомобиль, после чего сообщники отвезли его на берег Иртыша.

– Когда все вышли из машины, злоумышленники избили пострадавшего руками и ногами, затем похитили смартфон тоболяка и уехали. Случайный прохожий вызвал мужчине скорую помощь, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В настоящее время сотовый телефон изъят и будет возвращен законному владельцу. Подозреваемый по решению суда заключен под стражу, девушке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.