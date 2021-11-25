В Голышманово пьяный гость украл из брюк спящей хозяйки квартиры смартфон. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела голышмановской полиции поступило заявление от 33-летней местной жительницы о хищении принадлежащего ей сотового телефона за 10 500 рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали ранее неоднократно судимого за кражу 31-летнего жителя поселка.

В день происшествия подозреваемый с компанией общих знакомых находились в квартире потерпевшей. После совместного употребления спиртного заявительница уснула, а гости засобирались по домам.

– Выбрав момент, когда все вышли на улицу, мужчина вытащил из кармана брюк потерпевшей сотовый телефон, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что похищенный телефон он планировал использовать в личных целях.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.