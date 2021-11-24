На тюменской трассе участник ДТП успел вытащить пострадавших до пожара в машине. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 49-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск столкнулись «Лада Гранта» и «Ниссан Альмера». От удара последнюю машину отбросило в кювет.

Иномарка загорелась. К счастью, пожар произошел после того, как водитель успел вытащить пострадавших, которые оказались заблокированными. Тушить огонь ему помогли проезжающие водители.

– Травмированы двое пассажиров «Ниссана», 1989 и 1985 годов рождения. Возможно, причиной ДТП послужил разворот «Лады» на дороге в нарушение Правил дорожного движения, – прокомментировали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Движение на федеральной автодороге было ограничено, машины ехали по одной полосе. Автоинспекторы регулировали движением вручную, обеспечивая беспрепятственный проезд транспорта.