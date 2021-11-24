Тюменский оперштаб провел ребрендинг. Фото: скриншот

Тюменский оперштаб провел ребрендинг. Теперь телеграмм-канал, откуда местные жители узнавали последние новости о борьбе с коронавирусом и не только, называется информационный центр правительства Тюменской области.

– Почему мы не меняли название канала? Эпоха коронавируса стала эпохой слухов и фейков. Чтобы оперативно их опровергать, нам важно было сохранить источник информации, который бы все знали и который вызывал доверие. Мы опасались, что наши новости станут менее видимы в информационном поле, поэтому решили на какое-то время оставить привычное название, – сообщил директор департамента общественных связей региона Павел Белявский.

По его словам, сейчас общество адаптировалось к условиям «ковидной» жизни, и новости и слухи о коронавирусе больше не вызывают такой острой реакции: «Значит, у нас есть время, чтобы все привыкли к новому названию, более полно отражающему суть распространяемой на канале информации».