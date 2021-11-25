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Происшествия25 ноября 2021 4:37

Тюменец залез в дом друга, пока тот был в больнице, не нашел алкоголь и лег спать

Утром злоумышленник скрылся с места преступления
Сергей Швецов
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Тюменец залез в дом друга, пока тот был в больнице, не нашел алкоголь и лег спать.

Тюменец залез в дом друга, пока тот был в больнице, не нашел алкоголь и лег спать.

Фото: Ольга Крыльцова

В ишимский отдел полиции поступила оперативная информация о покушении на кражу в одном из домов Абатского района. Стражи порядка выехали на место происшествия в село Ощепково и задержали ранее неоднократно судимого за кражи, угрозу убийством и нарушение неприкосновенности жилища 37-летнего местного жителя, который признал свою вину.

Мужчина рассказал, что знаком с хозяином дома, так как ранее помогал ему по хозяйству. Находясь в состоянии алкогольного опьянения и зная, что житель села находится на стационарном лечении, он решил проникнуть в его жилище в поисках спиртного.

– Оказавшись внутри жилого помещения, подозреваемый не обнаружил алкоголь и решил там переночевать. Утром злоумышленник скрылся с места преступления, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.