Погода на 25 ноября 2021 года в Тюмени: солнечно и без осадков

В Тюмени солнечно и без осадков. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 25 ноября, о появившихся до рассвета облаков в Тюмени уже к утру не останется и следа, и до самого вечера будет держаться ясная погода. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 9 – 10 градусов, днем ожидается минус 11 – 14. Вечером столбики термометров покажут 15 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий на юго-западный, со скоростью 2 – 3 метра в секунду.

25 ноября почитается память святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. На Ивана обычно бывает снег. Если дождь на Ивана Милостивого, то, опять же, оттепели будут до Введения (4 декабря). В старину проделывали такой ритуал: в только что выпавший снег вставляли соломинку, если она провалится, значит, снег сойдет, если не провалится - снег останется на земле. Если снег в этот день выпадал, то считалось, что зима долго с места не сдвинется и весна будет поздней.