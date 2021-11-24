В Тюмени начальника отдела ГИБДД, обвиняемого во взяточничестве, оставили в СИЗО до 24 января 2022 года. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени суд продлил меру пресечения бывшему начальнику межрайонного отдела МО ГИБДД регистрационной экзаменационной работы и технического надзора автотранспортных средств Михаилу Жигалкину. Полицейский, которого обвиняют во взятках и торговле водительскими удостоверениями, останется в СИЗО до 24 января 2022 года.

– Фигурант и его сообщник замешаны в 12 эпизодах получения взяток через посредника и в посредничестве во взятке. По версии следствия, с октября 2018 года по декабрь 2019 года граждане, желающие получить водительские удостоверения без сдачи экзаменов, обращались с соответствующей просьбой к посреднику. Он получал от них деньги, которые передавал начальнику отдела. Тот давал незаконные указания своим подчиненным инспекторам о приеме экзаменов без фактической сдачи, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Сам Жигалкин на суде заявил, что не мог действовать вопреки указаниям самого начальника управления ГИБДД по Тюменской области Александра Селюнина. Тот якобы организовал преступную схему получения взяток за незаконную выдачу водительских удостоверений.