«Страна Девелопмент» продает свои лучшие коммерческие помещения. Фото предоставлено "КП".

Найти удачное помещение для бизнеса - половина успеха, признают многие предприниматели. Выгодное расположение экономит массу средств и времени, ведь клиент сам придет к вам, если живет или работает неподалеку.

7 декабря ГК «Страна Девелопмент» запускает первый региональный аукцион коммерческой недвижимости на собственной онлайн-площадке https://tender.strana.com/. Как отмечают в компании, выставлены самые востребованные помещения для бизнеса, купить их можно будет только через электронные торги.

На аукцион выставлены 2 лота. Первый лот: коммерческое помещение 37.42 кв. м в жилом комплексе «Сердце Сибири», в строящемся доме «Квартал Нефтяников». Коммерческие квадраты находятся в комплексе класса комфорт-плюс, вблизи исторического центра Тюмени. Стартовая цена составит 6 735 600 руб. Второй лот: помещение площадью 19.66 кв. м в доме «Санта Мария» жилого комплекса «Колумб» в районе Московского тракта. Стартовая цена - 3 440 500 руб. ЖК «Колумб».

- Это самые выгодные предложения для тех, кто ищет для себя коммерческие квадраты, - поделился Олег Степанов, руководитель отдела коммерческой недвижимости компании «Страна Девелопмент». - Лоты выставляются напрямую от застройщика, с гарантией юридической чистоты сделки, без переплаты посредникам. Аукционные помещения имеют потенциально высокие арендные ставки. Сейчас средняя стоимость аренды квадратного метра в районах - от 1200 руб. за квадрат, а средний рост цены на коммерческие помещения в год достигает 20% .

Фото предоставлено "КП".

Яна Глазунова, гендиректор ведущего федерального оператора на рынке новостроек VSN Realty:

- Коммерческие помещения в жилых комплексах - один из любимых объектов у инвесторов. Значительная часть выкупается на старте продаж, чаще всего один инвестор покупает пакет лотов. Помещения в старом жилом фонде во всех городах большей частью не конкуренты новым площадкам. Учитывая то, как меняется образ жизни людей последние два года, все больше времени они проводят рядом со своим домом. Жители ЖК и соседних домов способны обеспечить хороший трафик, тем более если это густонаселенный или исторический район, а помещения спроектированы с умом - с хорошей инсоляцией, двумя входами, передаются с черновой отделкой.

ГК «Страна Девелопмент» - застройщик, который ведет комплексное обустройство жилых кварталов, создавая условия для ведения практически любого бизнеса: небольших магазинов, кафе или детских центров.

В помещениях витражное остекление, высокие потолки, свободная планировка. Вдоль стрит-ритейла организован пешеходный бульвар с высокой проходимостью и большим потоком клиентов.

Старт аукционов: 7 декабря 2021 года в 9:00 по тюменскому времени. Окончание: в 9:00 8 декабря 2021 года включительно.

Как принять участие?

Зарегистрироваться на tender.strana.com.

Внести сумму входа на аукцион в размере 50 000 рублей в качестве обеспечения заявки. В случае выигрыша или проигрыша - сумма возвращается, в случае выигрыша, но не заключения ДДУ - сумма не возвращается.

Получить одобрение заявки и принять непосредственное участие в самом аукционе.

Подробную информацию по онлайн-аукциону можно получить по телефону +7 (912) 423-50-73.

Все коммерческие помещения на сайте Проекты «Страна Девелопмент» в г.Тюмень - квартиры в ЖК (strana.com).