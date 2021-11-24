Тюменец сломал отчиму челюсть табуретом из-за ссоры с мамой. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела тюменской полиции поступило сообщение о том, что в областную больницу с телесными повреждениями обратился 60-летний житель поселка Утяшевский. Врачи диагностировали у пострадавшего открытый перелом нижней челюсти.

Травму мужчине нанёс его 34-летний пасынок. В день происшествия подозреваемый совместно с потерпевшим употребляли крепкие спиртные напитки.

– В ходе застолья злоумышленник вспомнил о ссоре, произошедшей накануне между отчимом и матерью, схватил табурет и ударил им потерпевшему по лицу, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту следствием возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время подозреваемый свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.