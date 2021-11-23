В Тюмени 59-летний водитель на «Хундай» сбил второклассницу во дворе на Широтной. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Широтной, 172, корпус 3, в Тюмени произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьницы-пешехода. Второклассница, которая шла в школу со своим другом, выбежала на проезжую часть жилой зоны из-за припаркованного у тротуара автомобиля, где ее сбил «Хундай».

– По предварительным данным, восьмилетняя девочка ушибла колено. Сейчас выясняется, почему 59-летний водитель, заезжая в жилую зону, не пропустил ребенка, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

ГИБДД рекомендует водителям быть внимательнее во дворах и жилых зонах, снижать скорость и быть готовыми к появлению пешеходов, в том числе детей, из-за припаркованного транспорта.