На тюменской трассе в страшном ДТП погибла 29-летняя тоболячка. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 211-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск накануне, 21 ноября, вечером произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. К сожалению, не обошлось без жертв: погибла 29-летняя жительница Тобольска.

– По предварительным данным, водитель на «Ниссане» пыталась обогнать едущий впереди автомобиль и влетела в «Фольксваген». Женщина скончалась на месте аварии, другой водитель ранен, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

ГИБДД рекомендует водителям выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий и минимизировать опасные маневры на трассах в зимний период.