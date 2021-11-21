Тюменская ярмарка пользуется спросом

начала этого года Выставочный зал посетили 165 тысяч человек Фото: Мария Толстихина

С начала этого года Выставочный зал посетили 165 тысяч человек. Об этом сообщили в департаменте потребительского рынка администрации города Тюмени.

Эти цифры говорят о возможностях Тюмени, как центра делового туризма, и о привлекательности в этом отношении областной столицы. Об этом заявил директор АО «Тюменская ярмарка» Михаил Брудков.

- Понимая, что время сейчас непростое, в течение всего года особое значение мы придавали противоковидным мерам, чтобы сделать площадку защищенной от инфекций. Гости и участники выставок должны чувствовать себя в безопасности. Ещё летом на всех ярмарках работал мобильный пункт вакцинации и палатка здоровья. С начала ноября пункт вакцинации работает в Выставочном зале ежедневно. В том же режиме он будет действовать и во время проведения нашей традиционной ноябрьской Сибирской православной выставки-ярмарки «Духовные традиции и богатство России», на которую собралось более 150 участников. Среди них представители монастырей и храмов России, Украины, Белоруссии, Греции, - заключил Михаил Брудков.