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Недвижимость21 ноября 2021 9:44

Ремонт тюменского «Муравейника» решили отложить

На какой срок – неизвестно
Мария Толстихина
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Фото: Вадим Бегун

Фото: Вадим Бегун

Фото: Вадим Бегун

Известное многоэтажное здание по адресу Республик, 92 – тюменский «Муравейник», как его кличут в народе, было запланировано отремонтировать, однако сроки ремонта перенеслись на неопределенный срок.

Власти города заявляли, что фасад крупнейшей многоэтажки на Республики будет обновлен к 2022 году, однако из-за отсутствия денег ремонт отложили. Пока что власти исходят из финансовых возможностей.

Напомним, ремонт фасада дома на ул. Республики, 92 планировали провести только к 2028 году, но после поручения мэра Руслана Кухарука обновить внешний вид домов на гостевых улицах областной столицы, сроки сместились вперед. Теперь даты начала работ не называются.