В Тюмени обсудят, как работают электронные сервисы ФСС, ориентированные на людей инвалидностью

Прямая трансляция мероприятия пройдет на сайте «Комсомольская правда» – Тюмень». Фото: Иван Горбунов

В Тюмени пройдет круглый стол на тему: «Современные технологии ФСС РФ. Электронные сервисы для людей с инвалидностью». Его проведут редакция издания «Комсомольская правда Тюмень» совместно с Тюменским региональным отделением Фонда социального страхования.

В мероприятие примут участие: руководители профильных отделов Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования, специалисты департамента труда и занятости населения Тюменской области, представители департамента здравоохранения региона и Бюро медико-социальной экспертизы по Тюменской области, а также представители Тюменской областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» и другие профильные ведомства.

Эксперты расскажут о современных технологиях Фонда социального страхования и электронных сервисах, ориентированных на людей с ограниченными возможностями и об основных направлениях деятельности Тюменского регионального отделения по обеспечению инвалидов техническими средства реабилитации и санаторно-курортным лечением.

Особое внимание участники круглого стола уделят работе Фонда по обеспечению граждан техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением в условиях карантина на фоне пандемии коронавирусной инфекции, а также дистанционному оформлению инвалидности.

Кроме того, в рамках мероприятия спикеры расскажут о реализации программы «Субсидирование найма безработных граждан» и подробнее остановятся на новых проектах Фонда социального страхования.

Круглый стол «Современные технологии ФСС РФ. Электронные сервисы для людей с инвалидностью» состоится 24 ноября. Он пройдет в очно-заочном формате. Прямая трансляция мероприятия пройдет на сайте «Комсомольская правда» – Тюмень», а также на официальной странице издания в социальных сетях. Начало в 10 часов.