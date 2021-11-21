Юные гении Тюмени получат городские выплаты

Выплаты ежемесячные Фото: Мария Толстихина

Юные дарования получают стипендии от главы Тюмени. В бюджете города на эту меру поддержки предусмотрено 2,4 млн рублей в год. Об этом сообщил «Вслух.ру».

Сумма выплат составит с 900 до 1000 рублей в месяц, выплачивать будут ежемесячно. Стипендия выдается за особые успехи в сфере образования и за успехи в сфере культуры и спорта.

На развитие человеческого капитала в бюджете Тюмени на 2022 год предусмотрено 44% бюджета — то есть 18 млрд 122 млн рублей из 40 млрд 967 млн рублей всех расходов. 15 млрд 690 млн рублей планируется на развитие сферы образования.

Бюджеты Тюмени и Тюменской области на 2022 год и планируемый период 2023-2024 годов утвердят на следующей неделе.