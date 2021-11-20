Пожилые жители Тюмени могут научится рукоделию на дому Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени, прямо в квартирах, проводят мастер-классы для тех, кто не может выйти из дома. По словам неврологов, развитие мелкой моторики - хороший способ развить отдельные зоны мозга. В первую очередь, для детей.

- Наши пальчики тесно связаны с зоной, отвечающей за движения и умственные способности. Когда человек занимается мелким трудом, он развивает моторную кору и зоны мозга, отвечающие за речь и внимание, за память, за восприятие мира, - рассказала невролог Олеся Прилепская.

Рукоделие полезно как для детей, так и для взрослых, а особенно бисероплетение, ткачество, вышивка, вязание. По словам мастера Тюменского дома ремесел Натальи Мирошниченко, рукоделие позволяет отдохнуть после рабочего дня.

А медики советуют заниматься рукоделием людям в возрасте.

- В 2019 году закончили крупное исследование, которое доказало, что если пожилым людям давать упражнения на мелкую моторику, это профилактирует деменцию: снижение памяти, внимания и возрастных изменений мозга, профилактирует и серьезные заболевания: болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, расстройства речи у пациентов с инсультом, - пояснила невролог.

Для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья в пандемию добровольцы проводят мастер-классы на дому и обучают тюменцев декупажу, бисероплетению и другим видам рукоделия.