Тюменские специалисты рассказали чем грозит малоснежная зима садам и огородам Фото: Юлия Кучеренко

Тюменские специалисты рассказали чем грозит малоснежная зима садам и огородам, они советуют сначала уделить внимание плодовым и ягодным кустарникам.

- Все их прикустовые зоны и приствольные полосы обязательно засыпьте толстым слоем перегноя или древесными опилками. Слой должен быть 15-20 сантиметров как минимум. Площадь приствольного круга должна быть от центра куста примерно метр или полтора, а у дерева равняться 2-3 метрам, особенно если дереву больше десятка лет - советует агроном Игорь Моисеев.

Специалист рассказал, что надземная часть растений может выдерживать сильные морозы, а вот корни даже у зимоустойчивых культур могут погибнуть уже при морозе в 15 градусов, если он продержится дней 5-6 подряд. Самое распространённое растение на приусадебных участках - клубника и земляника и некоторые садоводы для сохранности заливают гряды с ягодами водой, буквально вмораживая их в лёд. Советуют огородить площадку, чтобы вода не разливалась по всему участку, но можно и просто укрыть ягодники толстым слоем опилок, а сверху набросать побольше еловых лап или расстелить укрывной материал.

Опытные садоводы рекомендует заняться не только защитой растений от холода, но ещё и позаботиться о защите от мышей – расставить внутри обычные отравленные приманки.

А лучшим способом сохранить розы в бесснежье считают – пригнуть их к земле и засыпать опилками.

- А можно взять пятилитровые пластиковые бутылки, отрезать у них дно и горлышко, поместить в неё куст розы и плотно заполнить опилками, сверху прикрыть агрилом. Не бойтесь повредить их, у роз допустима обрезка даже на высоту 15-20 сантиметров, почек на оставшейся части хватит для восстановления куста. Другие многолетние цветы в отсутствии снега тоже желательно прикрыть, чтобы не погибли за зиму - добавил агроном.