Тюменцы узнали как отношение к деньгам и мышление влияет на доходы Фото: Юлия Кучеренко

Тюменцы смогли проанализировать свое отношение к деньгам и настроить мышление в сторону доходов. Все это благодаря тематическому мастер-классу, который провела практикующий бизнес-психолог Елизавета Палкина. Спикер объяснила значение популярного современного термина – осознанности.

– Все, что происходит в моей жизни – это результат моих подсознательных желаний. Если мой доход остановился, если у меня достигнут финансовый потолок, плохие отношения с супругом или супругой – на все это есть причины внутри меня. Чтобы выйти из этого конфликта, важно быть не в критике, а в осознанности. Если выявить причину, ее можно решить, – отметила эксперт.

В качестве практики Елизавета предложила слушателям написать 50 отрицательных пунктов про деньги – почему они являются злом.

По её словам, если это будет на 20-30 пунктов, все равно нужно достать их из головы. Потому что именно после 30 идут те глубокие установки, которые рулят нашей реальностью, но мы этого не осознаем.

- Напротив каждого пункта – например, «деньги – это опасно» – нужно подписать, кому принадлежит утверждение: знакомому, родственнику, герою из фильма. Потому что мы все эти установки нахватали, они не наши, – сообщила бизнес-психолог. – Нужно найти причину страха. Если у меня потенциально есть контракт на 500 тысяч рублей, но в голове будет установка, что деньги опасны, то я буду саботировать этот контракт. Нужно отслеживать страх, понимать, чему он служит, и отпускать. Когда мы осознаем, кому принадлежит та или иная установка, мы ее этому же человеку и отдадим, поняв, что она не наша - добавила Елизавета Палкина.

Спикер рассказала, что если за стремлением получить большую сумму денег нет искренних желаний и целей, то двигаться к ней будет трудно. Причина тому – отсутствие мотивации.

– Если у предпринимателя есть нерешенные вопросы в семье, то он движется на доказательстве своей успешности или на стратегии заслужить любовь. Обе стратегии провальны, потому что в какой-то момент обязательно наступит выгорание, прокрастинация. На лечение каждого из этих симптомов бизнес-тренеры создают отдельные курсы, – поделилась специалист.

Автор мастер-класса отметила, что часто видит людей, которые не хотят работать с мышлением, а потому проходят множество курсов, меняют профессии, но все равно не достигают результата.