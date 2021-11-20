В больнице Нижней Тавды появилось новое оборудование Фото: Татьяна Коркина

В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в областную больницу № 15 поступили кардиомонитор и два шприцевых инфузионных насоса. Они послужат терапевтической службе, позволят длительное время дозированно вводить пациентам назначенные доктором лекарства.

Также инфузионный насос в некоторых случаях просто незаменим: медсестре трудно вводить пациенту, например, 0,1 миллилитра лекарства каждую минуту. А бывают заболевания, при которых нужна именно такая схема введения. Подобной техники в нижнетавдинской больнице раньше не было. А кардиомонитор занял место в родильном зале хирургической службы, так как там не хватало техники для круглосуточного наблюдения за сердечной деятельностью пациентов.

Жительницы Нижнетавдинского района редко уезжают из родных мест для рождения ребенка и трепетно относятся к местной службе родовспоможения, хвалят медиков, принимающих их детей. Если беременность протекает хорошо и роды не представляют опасность для жизни матери или ребенка, пациентку в обязательном порядке направляют в Тюмень. Однако, даже если всё идет спокойно, за сердечной деятельностью роженицы необходим строгий контроль. И кардиомонитор в этом случае незаменим.