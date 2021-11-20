Школьники Тобольска и Ишима объединились в онлайн-челлендже «КиберСкрепка» Фото: Паблик "КиберСкрепка"

Школьники Тобольска и Ишима объединились в онлайн-челлендже «КиберСкрепка». Он проходил в течение двух недель. 250 школьников из Тобольска и Ишима выполняли задания и зарабатывали баллы. Участники проекта получили призы.

Во время онлайн-челленджа, проходившего в течение двух недель, школьники от 13 до 16 лет участвовали в интерактивах, делились любимыми книгами и фильмами, готовили с родителями любимые блюда и создавали мемы про школьные будни. Ребята выполняли задания разного уровня сложности от чат-бота в соцсети «ВКонтакте» и получали баллы. Их можно было обменять на мерч проекта – брендированные толстовки, футболки, шапки, перчатки, шопперы, термокружки, пеналы, попсокеты и сладкие боксы.

Участники, прошедшие более 30% челленджа, смогли претендовать на выигрыш беспроводных наушников AirPods. Победителем стала 13-летняя школьница из Тобольска Анна Ваганова.

Отметим, что «КиберСкрепка» – проект мультицентров «Моя территория» в Тобольске и Ишиме, который объединил школьников с 7-го по 9-й класс в онлайн-игре.