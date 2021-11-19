Тюменские «термы»: великолепная пятерка горячих источников. Фото - МегаФон.

Тюменцы и гости города в 2021 году стали чаще согревать тело и душу в термальных бассейнах столицы Западной Сибири. К такому выводу пришли аналитики МегаФона на основе выгрузки обезличенной статистики big data. С начала года интернет-трафик в этих локациях вырос на 36%.

Абоненты МегаФона на горячих источниках в текущем году потратили более 660 ТБ интернет-трафика. Такого объема информации хватит, чтобы отправить 4,5 млн. минутных видеоприветов, отдыхающим в Баден-Бадене, одном из самых популярных курортов Европы. Любители здорового отдыха в нашем регионе щедро делились с близкими своими фотографиями, смотрели видеоролики на YouTube, общались в соцсетях и мессенджерах. На основе этой активности составлен рейтинг наиболее предпочитаемых тюменских терм.

1. Термальный бассейн на территории здравницы «Геолог» по Салаирскому тракту.

2. Горячий источник «Сосновый бор», санатория «Ласточка».

3. Водный минеральный источник «Волна».

4. Открытые SPA-комплексы «Верхний Бор» (Эльдорадо).

5. Гидротермальный источник на территории загородного клуба «Аван».

По словам губернатора Александра Моора в этом году Тюменскую область посетили туристы из 60 регионов страны. Показатели лета 2021 года стали рекордными для периода после карантинных ограничений. В планах - сделать столицу региона главным местом в России для отдыха на уникальных источниках, чтобы любой турист мог получить новые впечатления и позаботится о здоровье. Чаще всего в областной центр приезжали гости из соседних городов: Екатеринбурга, Сургута, Челябинска, Кургана.

«Внутренний туризм на фоне пандемии переживает небывалый подъем. Туры выходного дня на ”тюменском море” одно из любимых развлечений земляков и гостей города. В нашей области более 20 открытых термальных источников и эти места точно претендуют на самые притягательные. В таких локациях особенно важно поддерживать устойчивый сигнал и скорость передачи данных. Инженеры компании круглосуточно проводят мониторинг сети с акцентом на популярные у абонентов места и районы. С начала года мы увеличили 4G-покрытие в Тюменской области на 30%, а средний показатель скорости мобильного интернета достиг отметки 30 Мбит/с», - отметил директор МегаФона в Тюменской области Дмитрий Мелихов.