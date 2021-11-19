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Экономика19 ноября 2021 6:17

В Тюменской области на 6,4% вырастет минимальная зарплата

По сравнению с 2021 годом
Сергей Швецов
В Тюменской области на 6,4% вырастет минимальная зарплата.

В Тюменской области на 6,4% вырастет минимальная зарплата.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области с 1 января 2022 года на 6,4% вырастет минимальная заработная плата (по сравнению с 2021 годом). В итоге она составит 13 701 рубль.

– Соглашение об этом заключили правительство Тюменской области, союз «Тюменское межрегиональное объединение организаций профсоюзов «Тюменский областной совет профессиональных союзов» и союз «Региональное объединение работодателей Тюменской области», – сообщили в местном департаменте труда и занятости населения.

Отметим, что на минимальную заработную плату начисляются районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в местностях с особыми климатическими условиями, установленные в соответствии с действующим законодательством.