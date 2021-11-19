Тоболяк украл у отца два телевизора, пока тот лежал в больнице. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тобольска поступило сообщение от женщины, которая пояснила, что её родственник лежит в больнице, а из его квартиры пропали два телевизора. Ущерб заявительница оценила в 40 тысяч рублей.

Собственник проживает с 40-летним сыном, который официально не трудоустроен. Его-то и задержали по подозрению в совершении преступления.

– Задержанный свою вину признал и пояснил, что пока отец находился в больнице, взял из квартиры два телевизора и сдал технику в комиссионный магазин. Вырученные пять тысяч рублей злоумышленник потратил на личные нужды, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время часть похищенного имущества изъята сотрудниками полиции и будет возвращена законному владельцу. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.