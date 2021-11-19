На улице Молодежной в Тюмени 19 ноября 2021 года отключат светофор. Фото: c cайта 2ГИС

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 19 ноября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 20.00 отключение произойдет у дома № 101 на улице Полевой, с 9.00 до 18.00 – на пересечении улиц Молодежной и Депутатской.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.