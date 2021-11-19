Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-8°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 ноября 2021 2:57

На улице Молодежной в Тюмени 19 ноября 2021 года отключат светофор

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Сергей Швецов
На улице Молодежной в Тюмени 19 ноября 2021 года отключат светофор.

На улице Молодежной в Тюмени 19 ноября 2021 года отключат светофор.

Фото: c cайта 2ГИС

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 19 ноября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 20.00 отключение произойдет у дома № 101 на улице Полевой, с 9.00 до 18.00 – на пересечении улиц Молодежной и Депутатской.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.