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Происшествия17 ноября 2021 11:30

Тюменец заплатит 142 тысячи рублей за два кедра, срубленные им ради шишек

Приговор в законную силу не вступил
Сергей Швецов
Тюменец заплатит 142 тысячи рублей за два кедра, срубленные им ради шишек.

Тюменец заплатит 142 тысячи рублей за два кедра, срубленные им ради шишек.

Фото: Ольга Крыльцова

В Уватском районе суд признал виновным местного жителя в незаконной вырубке лесных насаждений в крупном размере. 58-летний мужчина 2 августа срубил два кедра, чтобы собрать с них шишки.

– Своими действиями он причинил лесному фонду РФ ущерб в крупном размере. В ходе судебного заседания подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

С учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд назначил тюменцу наказание в виде лишения свободы на срок девять месяцев условно. Также с него взыскали в доход бюджета района более 142 тысяч рублей в счет возмещения ущерба. Приговор в законную силу не вступил.