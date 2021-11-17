Тюменец заплатит 142 тысячи рублей за два кедра, срубленные им ради шишек. Фото: Ольга Крыльцова

В Уватском районе суд признал виновным местного жителя в незаконной вырубке лесных насаждений в крупном размере. 58-летний мужчина 2 августа срубил два кедра, чтобы собрать с них шишки.

– Своими действиями он причинил лесному фонду РФ ущерб в крупном размере. В ходе судебного заседания подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

С учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд назначил тюменцу наказание в виде лишения свободы на срок девять месяцев условно. Также с него взыскали в доход бюджета района более 142 тысяч рублей в счет возмещения ущерба. Приговор в законную силу не вступил.