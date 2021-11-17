В центре Тюмени продают огромную усадьбу за 25 млн рублей. Фото - "Авито".

В центре Тюмени продают усадьбу, которая ранее принадлежала товариществу Западно-Сибирского пароходства (улица Комсомольская, 19 – Водопроводная, 8). За здание общей площадью 388,3 квадратных метра просят 25,7 млн рублей.

Из объявления, которое разместили на одном из сайтов по продаже недвижимости, следует, что в доме выполнен хороший ремонт, имеется видеонаблюдение, охранная и пожарная сигнализации и небольшой дворик. Усадьба продается вместе с оборудованием и мебелью (частично).

Из информации 2ГИС, дом построен во 2-й половине XIX века. Здание своим положением закрепляет угол исторического квартала, располагаясь по красным линиям улиц Комсомольской и Водопроводной. Южный фасад, обращенный на улицу Комсомольскую, некогда образовывал парадную композицию усадьбы с въездом во двор.