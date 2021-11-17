Тюменский предприниматель недоплатил в казну свыше 50 млн рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО, которого обвиняют уклонении от уплаты налогов. Он не уплатил налогов свыше 50 млн рублей.

С 2016 по 2018 годы мужчина представлял в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения о суммах налоговых вычетов и затрат, понесенных организацией. На имущество организации наложен арест на сумму, равную сумме неуплаченных налогов.

Также выяснилось, что обвиняемый не выплачивал заработную плату 130 работникам свыше двух месяцев на общую сумму более 12 миллионов рублей. Позже он полностью погасил задолженности, и уголовное преследование по этому поводу прекратили по нереабилитирующим основаниям.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело за неуплату налогов с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.